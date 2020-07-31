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Директор «Самбо-70» — об уходе Косторной и Трусовой: идёт какая-то охота

Директор «Самбо-70» — об уходе Косторной и Трусовой: идёт какая-то охота
Фигурное катание / Гран-при 0

Директор центра спорта и образования «Самбо-70», где работает группа Этери Тутберидзе, Ренат Лайшев отреагировал на уход чемпионки Европы Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко. Напомним, к Плющенко перешла и воспитанница Тутберидзе Александра Трусова.

«Девочки молодые, хочется пожелать им счастливого пути, если они всё-таки выбрали этот путь. Также хочется пожелать, чтобы получалось у них всё так же, как с Этери Тутберидзе, но вот выглядят их переходы как-то не очень чистоплотно. Мы честны и чисты перед нашими учениками, тренерами, мы всё лето пахали, чтобы принять наших ребят в сентябре в самых лучших условиях, а тут идёт какая-то охота, вместо того чтобы сесть за стол переговоров.

Мы отвечаем за судьбу наших воспитанниц, переживаем за них. Может быть, пора добиваться целей цивилизованным путем? Тутберидзе показала делом, на что способна, наша школа перед страной показала — мы даём результат. Зачем ломать выстроенную цепочку? Может быть, нужно было сосредоточить силы на Тутберидзе, благодаря которой наши фигуристки приносили медали две Олимпиады подряд?" – приводит слова Лайшева ТАСС.

Глейхенгауз рассказал, как Косторная уходила из группы Тутберидзе
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