Тутберидзе: Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение, что после перехода в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил готовых спортсменок для участия в Олимпийских играх 2022 года.
«Он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.
Можно ли оправдать переходы уже готовых спортсменов к другим тренерам? Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.
Трусовой и Косторной принадлежат мировые рекорды по баллам за короткую, произвольную и по сумме двух программ.
Глейхенгауз рассказал, как Косторная уходила из группы Тутберидзе
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