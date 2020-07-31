Тутберидзе: Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение, что после перехода в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил готовых спортсменок для участия в Олимпийских играх 2022 года.

«Он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду.

Можно ли оправдать переходы уже готовых спортсменов к другим тренерам? Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Трусовой и Косторной принадлежат мировые рекорды по баллам за короткую, произвольную и по сумме двух программ.