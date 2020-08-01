Александра Трусова выложила милые фотографии с собакой

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые летние фотографии — фигуристка позирует вместе со своей собакой.



«Лето», – подписала фотографии спортсменка.

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».



Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.



В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко. 31 июля стало известно, что по аналогичному маршруту проследовала чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.