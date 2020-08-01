Ковтун — о переходе Косторной к Плющенко: у меня была похожая ситуация. Я был молод и глуп

Российский фигурист Максим Ковтун отреагировал на уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Уроженец Екатеринбурга сравнил ситуацию с той, с которой ранее довелось столкнуться ему самому.
«Я уходил от Елены Германовны Водорезовой на один год, потом вернулся. Дело в том, что я был молод и глуп. Об этом прямо сказал. У меня была похожая ситуация.
В связи с успехами Аделины Сотниковой и моими Елене Германовне начали поступать предложения. Я же считал её чуть ли не своей собственностью, второй мамой. Но я ушёл, потому что ревностно относился к тому, что Елена Германовна хочет взять одного, второго, третьего. Я не понимал, что она тоже карьеру строит.
Это стандартная ситуация в фигурном катании. Мы вечно это обсуждаем, но ничего не изменится. Люди хотят найти новую мотивацию, сделать глоток свежего воздуха, может, мечтают что-то изменить. Косторная — чемпионка Европы. Схема работала безошибочно, не знаю истинных причин того, что произошло. Знаю, что с Алиной Загитовой, когда она уже стала олимпийской чемпионкой, был разговор. Ей было сказано, что надо кататься так же, по той же схеме, как и до победы на Играх. И Алина выиграла чемпионат мира.
Этери доказывает, что она один из лучших тренеров в мире, перед которой снимают шляпу все мировые специалисты. Это решение Алены, она имеет на него право, но я в нём особого смысла не вижу. Верю в Этери, она не опустит руки после этого перехода, своё возьмет в двукратном размере», — цитирует Ковтуна «Р-Спорт».
В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. В межсезонье команду покинула Александра Трусова, также перешедшая к Плющенко.
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