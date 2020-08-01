Слуцкая — о переходе Косторной: драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала переход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Перешёл спортсмен к другому тренеру, значит, его что-то не удовлетворяет, захотелось чего-то нового. В этом нет ничего шокирующего. Такое случалось и раньше: Алексей Ягудин ушёл от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой, Маша Бутырская ушла от Виктора Кудрявцева к Елене Чайковской. Переходы характерны для нашего вида спорта и не преподносились как что-то из ряда вон выходящее.
Не сомневаюсь, что Косторная – настоящий профессионал. И к этому уровню её подвела именно Этери Тутберидзе. Ещё некоторое время Алёна будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдёт потом, посмотрим.
Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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