Плющенко подчеркнул, что Косторная сама решила перейти к нему от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что инициатором перехода чемпионки Европы Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в его академию стала сама фигуристка.

«Кто инициатор перехода? Сама Алёна. Две недели назад она изъявила желание перейти в мою и Серёжину (Сергей Розанов. — Прим. «Чемпионата») группу, на что я ей ответил: «Почему бы и нет, если это твоё взвешенное решение. Если это взрослое решение, мы готовы тебя взять и работать с тобой».

Разговор о переходе в мае? Это полная ерунда. Я этого не знаю, на меня с этой инициативой Алёна вышла две недели назад… Никаких инициатив по Алёне Косторной у меня не было. Мы не общались, мы даже не были знакомы. Я видел Алёну по телевизору, смотрел её на соревнованиях, но мы никогда не пересекались вместе.

Она захотела перемен, она видит, что мы сильная команда, она хочет расти дальше, учить четверные прыжки, хочет, чтобы ей поставили красивые и интересные программы. Она желает полностью поменять команду. Это у нас в России такое отношение к переходам, будто что-то невероятное произошло. А это нормальная ситуация. Значит, Алёна не смогла там работать, что-то её там не устраивало. Может быть, отношение. Я бы не хотел раздувать эту историю. Принял спортсмен решение перейти — пожалуйста. Федерация не против, родители не против, Алёна согласна, это её инициатива. Мы эту инициативу поддержали и намерены двигаться вперёд.

При чём здесь финансы? Она там что-то получала, что ли? Мы с ней о финансах даже не разговаривали. У неё цель — спорт, Олимпийские игры», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».