«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали». Трусова анонсировала фильм о себе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/2020, российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала трейлер к документальному фильму о себе, который снял телеканал «Матч ТВ». Лента с названием «В четыре оборота» выйдет в эфир во вторник, 4 августа, в 11:10 мск.
Кроме Трусовой, в фильме приняли участие новый наставник фигуристки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренер Олег Васильев, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова.
«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», – говорит Трусова в трейлере.
Трусова — первая в мире фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В межсезонье 16-летняя спорсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко.
- 1 августа 2020
-
21:53
-
20:33
-
19:38
-
19:26
-
18:12
-
18:06
-
17:30
-
16:24
-
12:12
-
11:25
-
09:25
-
00:54
-
00:25
- 31 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
22:06
-
21:04
-
20:33
-
20:18
-
19:22
-
18:50
-
18:05
-
17:56
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:31
-
16:10