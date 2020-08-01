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«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали». Трусова анонсировала фильм о себе

«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали». Трусова анонсировала фильм о себе
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/2020, российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала трейлер к документальному фильму о себе, который снял телеканал «Матч ТВ». Лента с названием «В четыре оборота» выйдет в эфир во вторник, 4 августа, в 11:10 мск.

Кроме Трусовой, в фильме приняли участие новый наставник фигуристки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренер Олег Васильев, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова.

«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год», – говорит Трусова в трейлере.

Трусова — первая в мире фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В межсезонье 16-летняя спорсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к Плющенко.

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