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Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» исполнил тройной аксель на тренировке

Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» исполнил тройной аксель на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

14-летний воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, выступающий в одиночном катании, чисто приземлил аксель в 3,5 оборота на тренировке.

Видео прыжка можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Сарновский входит в резервный состав юниорской сборной России. В академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Сарновский тренируется вместе с Софьей Титовой, а также бывшими воспитанниками группы Этери Тутберидзе Вероникой Жилиной, Александрой Трусовой и Алёной Косторной, чей переход стал сенсацией несколько дней назад.

Успехи Сарновского пока не высоки. В финале Кубка России он занял шестое место, а на первенстве страны минувшего сезона был только девятым.

Стали известны составы юниорской и юношеской сборных России по фигурному катанию
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