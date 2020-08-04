Серия Гран-при сезона-2020/2021 может пройти в формате национальных соревнований, сообщает американский журналист Филипп Херш в своём «твиттере».

Возможное изменение формата связано с пандемией коронавируса, которая привела к серьёзным ограничениям на международные поездки. При этом пока Международный союз конькобежцев (ISU) официально не отменил Гран-при.

«Я слышал, что Совет ISU утвердил новую концепцию для ряда соревнований. Пока никаких подробностей, но, как мне сообщил источник, наиболее вероятна идея проведения мероприятий только для представителей одного государства. Идея может включать в себя «виртуальные живые» соревнования. Фигуристы из нескольких стран будут соревноваться друг с другом, выступая у себя в стране. Как утверждает источник, турниры вряд ли будут напоминать стандартные. Но по крайней мере ISU даст возможность фигуристам хоть как-то соревноваться», — написал журналист.