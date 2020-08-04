Мишин — о новом формате Гран-при: не знаю, куда же приведут замыслы ISU

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Гран-при будет проводиться в формате национальных соревнований.

«Мне представляется, что намерения ISU благие. Но ввиду массы неопределенностей, по крайней мере для меня, которые в этом формате возникают, не знаю, куда же приведут замыслы нашего союза.

Для меня, тренера, чьи спортсмены могут участвовать в этапах Гран-при, существующие намерения действительно благие, но вызывают тревогу сложности, которые возникнут при определении формата соревнований.

Первое, что смущает, — система региональной конкуренции, которая ставит под сомнение соблюдение спортивного принципа и с трудом совпадает с духом и буквой устава ISU. Прекрасно понимаю, что искажение спортивного принципа может явиться вынужденным реверансом ISU, обусловленным пандемией», — цитирует Мишина РИА «Новости».