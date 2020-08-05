Появилось первое видео тренировки Косторной в академии Плющенко

В «Инстаграме» появилось первое видео тренировки российской фигуристки Алёны Косторной, снятое в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Видео выложили в «инстаграме» команды Косторной.

Напомним, ранее 16-летняя Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе. Она повторила путь ровесницы Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.