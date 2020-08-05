Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что вопрос с переходом фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию находится в стадии решения, его обсуждение планируется с Министерством спорта России.
Напомним, ранее Тутберидзе сообщила, что Косторная переходит из её клуба «Самбо-70» в академию Плющенко. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган пояснил, что в сезоне-2020/2021 фигуристка сможет представлять только «Самбо-70», поскольку окно для переходов уже закрыто.
«Алёна приступила к тренировочному процессу. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход.
Я хочу переговорить с министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алёне разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Всё-таки Алёна — чемпионка Европы.
На официальных соревнованиях она может кататься за предыдущий клуб, а тренироваться у меня. Никаких препятствий к этому у меня нет», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».
- 5 августа 2020
-
13:55
-
13:54
-
13:38
-
12:39
-
11:17
-
10:40
- 4 августа 2020
-
23:29
-
21:03
-
20:46
-
19:55
-
18:00
-
16:54
-
16:36
-
16:20
-
15:44
-
13:39
-
13:15
-
13:01
-
12:46
-
11:16
-
10:00
-
00:19
- 3 августа 2020
-
22:05
-
21:00
-
20:06
-
17:49
-
16:13
-
15:19
-
14:42
-
14:22
-
13:27
-
12:51
-
12:39
-
11:20
- 2 августа 2020
-
22:11