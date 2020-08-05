Евгения Медведева проведёт утреннюю зарядку в Минспорте России

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 6 августа в 10:30 мск в Министерстве спорта Российской Федерации начнётся утренняя зарядка, которую проведёт заслуженный мастер спорта России, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В зарядке примут участие более 100 человек, представители всех возрастов.



После мероприятия состоится встреча министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Медведевой, в ходе которой министр даст старт программе «Звезда «Спорт – норма жизни». Медведева станет первым амбассадором федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Задача проекта «Спорт – норма жизни» – к 2030 году довести число регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. В рамках проекта в России проводится множество массовых соревнований.

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