Плющенко: ISU сам не знает, как проводить Гран-при. Не известно ничего, никакой конкретики

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация сообщала, что соревнования пройдут в изменённом формате — в виде национальных турниров.
«Я пока не понимаю, как все эти турниры будут выглядеть, никакой конкретики нет, ISU сам не знает до конца, как проводить Гран-при. Будут ли открыты границы? Спортсмены каких стран будут выступать? Подъедут ли на наш этап в Москве европейцы? Или представители стран ближнего зарубежья?
Не известно ничего. ISU борется за проведение Гран-при, это очень здорово и радостно, но как будет выглядеть сам механизм, никто не знает.
Что касается Косторной, сейчас мы готовимся к постановкам новых программ, Трусова накатывает уже поставленные программы. Готовимся к прокатам. Это наше реальное будущее.
А в дальнейшем будем смотреть, к чему готовиться. Но мы должны быть готовы к Гран-при или ещё каким-нибудь соревнованиям», – цитирует Плющенко «Р-Спорт».
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