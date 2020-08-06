Плющенко показал фото старшего сына Егора
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две фотографии старшего сына Егора.
«Мой сын Егор.Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» — написал Плющенко, прикрепив текст к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Плющенко крайне редко выкладывает в соцсети снимки Егора. Он родился в 2006 году, его мать — первая жена фигуриста Мария Ермак. В ходе бракоразводного процесса суд постановил, что сын будет носить фамилию матери. Вторая жена Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская. У них есть семилетний сын Александр.
Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на слухи о переходе в тренерскую академию Плющенко.
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
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