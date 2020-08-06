Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева ответила на слухи, будто она переходит тренироваться в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее к Плющенко перешли Александра Трусова и Алёна Косторная, занимавшиеся в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, тренером Медведевой является канадский специалист Брайан Орсер.

«Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» — спросила у фигуристки одна из подписчиц.

«Прекратите вакханалию. Я нашла своё место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», — ответила Медведева в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru