Дмитрий Киселёв: школу Тутберидзе буквально ограбили. Мы выпихиваем её в США

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв поделился мнением об уходе ведущих фигуристок от Этери Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко. Напомним, в мае от Тутберидзе к Плющенко ушла Александра Трусова, а недавно стало известно о переходе Алёны Косторной.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед — ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине, за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда её новые воспитанницы, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно», — написал Киселёв в своём телеграм-канале.