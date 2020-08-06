Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дмитрий Киселёв: школу Тутберидзе буквально ограбили. Мы выпихиваем её в США

Дмитрий Киселёв: школу Тутберидзе буквально ограбили. Мы выпихиваем её в США
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв поделился мнением об уходе ведущих фигуристок от Этери Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко. Напомним, в мае от Тутберидзе к Плющенко ушла Александра Трусова, а недавно стало известно о переходе Алёны Косторной.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед — ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине, за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда её новые воспитанницы, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно», — написал Киселёв в своём телеграм-канале.

Трусова: я ни разу не сделала свою программу у Тутберидзе
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020