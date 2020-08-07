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Команда Косторной выложила удалённое видео тренировки Алёны с Плющенко

Команда Косторной выложила удалённое видео тренировки Алёны с Плющенко
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» команды фигуристки Алёны Косторной появилось видео тренировки, которую фигуристка провела под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее это видео выложил в своём «инстаграме» спортивный врач Алексей Ивков, однако вскоре удалил его.

Напомним, в межсезонье 16-летняя Косторная перешла в тренерскую академию Плющенко от Этери Тутберидзе, у которой занималась до этого. Ранее подобным образом поступила её ровесница Александра Трусова.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.

Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию
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