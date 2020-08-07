Команда Косторной выложила удалённое видео тренировки Алёны с Плющенко

В «инстаграме» команды фигуристки Алёны Косторной появилось видео тренировки, которую фигуристка провела под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее это видео выложил в своём «инстаграме» спортивный врач Алексей Ивков, однако вскоре удалил его.
Напомним, в межсезонье 16-летняя Косторная перешла в тренерскую академию Плющенко от Этери Тутберидзе, у которой занималась до этого. Ранее подобным образом поступила её ровесница Александра Трусова.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
- 7 августа 2020
-
09:19
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19
-
09:37
-
09:19
-
00:48
- 5 августа 2020
-
17:18
-
16:52
-
15:44
-
15:39
-
14:47
-
14:37
-
13:55
-
13:54
-
13:38
-
12:39
-
11:17
-
10:40
- 4 августа 2020
-
23:29
-
21:03
-
20:46