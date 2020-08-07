Орсер: Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году

Канадский специалист Брайан Орсер, наставник двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, рассказал, когда ожидает возвращения фигуристки в Канаду.
В настоящее время из-за закрытых границ большинство учеников Орсера тренируются на родине – Медведева в России у Елены Буяновой. Канадец проводит с ней три онлайн-тренировки в неделю.
«Как только фигуристы вернутся, мы начнём подготовку полным ходом… к чему, пока не знаем. Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время. Я бы хотел, чтобы они все вернулись, и они должны вернуться. Но не в их интересах столкнуться с двойным карантином», – приводит слова Орсера NBC Sports.
Мысль Орсера пояснила Трейси Уилсон, рассказавшая, что при въезде в Канаду фигуристам придётся пройти двухнедельный карантин и ещё один карантин, если они решат выступать на домашних этапах Гран-при.
«Мы бы хотели, чтобы фигуристы вернулись, но, учитывая ограничения на поездки в Канаду как минимум до 21 августа, мы не можем гарантировать им разрешение на въезд. Если они приедут, их ждёт 14-дневный карантин. Сейчас они тренируются дома, и это нормально.
У каждого своя ситуация. Японской федерации может понадобиться Юдзуру Ханю для Гран-при Японии, тогда ему грозит карантин, и когда он приедет в Канаду, и когда вернётся в Японию.
Что касается Евгении, то рассмотрим её ситуацию после контрольных прокатов сборной России», – сказала Уилсон.
- 7 августа 2020
-
17:26
-
16:37
-
13:54
-
13:19
-
09:19
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19
-
09:37
-
09:19
-
00:48
- 5 августа 2020
-
17:18
-
16:52
-
15:44
-
15:39
-
14:47
-
14:37
-
13:55
-
13:54
-
13:38
-
12:39
-
11:17