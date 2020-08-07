Орсер: Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году

Канадский специалист Брайан Орсер, наставник двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, рассказал, когда ожидает возвращения фигуристки в Канаду.

В настоящее время из-за закрытых границ большинство учеников Орсера тренируются на родине – Медведева в России у Елены Буяновой. Канадец проводит с ней три онлайн-тренировки в неделю.

«Как только фигуристы вернутся, мы начнём подготовку полным ходом… к чему, пока не знаем. Медведева выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время. Я бы хотел, чтобы они все вернулись, и они должны вернуться. Но не в их интересах столкнуться с двойным карантином», – приводит слова Орсера NBC Sports.

Мысль Орсера пояснила Трейси Уилсон, рассказавшая, что при въезде в Канаду фигуристам придётся пройти двухнедельный карантин и ещё один карантин, если они решат выступать на домашних этапах Гран-при.

«Мы бы хотели, чтобы фигуристы вернулись, но, учитывая ограничения на поездки в Канаду как минимум до 21 августа, мы не можем гарантировать им разрешение на въезд. Если они приедут, их ждёт 14-дневный карантин. Сейчас они тренируются дома, и это нормально.

У каждого своя ситуация. Японской федерации может понадобиться Юдзуру Ханю для Гран-при Японии, тогда ему грозит карантин, и когда он приедет в Канаду, и когда вернётся в Японию.

Что касается Евгении, то рассмотрим её ситуацию после контрольных прокатов сборной России», – сказала Уилсон.