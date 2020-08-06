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Евгения Медведева рассказала, как ей помогает Татьяна Тарасова

Евгения Медведева рассказала, как ей помогает Татьяна Тарасова
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о помощи в тренировочном процессе, которую ей оказывает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Напомним, тренером Медведевой является канадский специалист Брайан Орсер. В настоящее время спортсменка находится в России, Тарасова помогает ей в тренировках, а Орсер руководит процессом посредством видеосвязи.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — потрясающая женщина, мы часто общаемся, она большая работяга. Не могу сказать, насколько она горит, насколько ей нравится. Думаю, что ей нравится.

Она очень много предлагает мне нового, но не могу вам раскрыть секреты. У нас впервые такая плотная работа, нам комфортно вдвоём. Всё время на связи с нами находится Брайан Орсер. Иногда мы даже вместе проводим тренировки, конечно, по «Фейстайму», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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