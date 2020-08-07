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Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лёд после серьёзной травмы

Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лёд после серьёзной травмы
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным, вернулась на лёд после серьёзной травмы — перелома ноги.

«Первые шаги на льду после травмы. 7 недель в гипсе — пока сложно даже ходить. Впереди ещё реабилитация и только 15 минут льда в день. Но я так счастлива вернуться на лёд!» — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, 17-летняя Диана — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Наставником дуэта Дэвис/Смолкин является Игорь Шпильбанд.

В сезоне-2019/2020 Дэвис и Смолкин дважды занимали вторые места на юниорских Гран-при. Кроме того, в их активе шестое место в финале юниорского Гран-при.

Дочь Этери Тутберидзе сломала ногу
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