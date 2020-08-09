Ильиных: счастлива стать частью команды Плющенко
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных поделилась эмоциями после начала работы в академии Евгения Плющенко.
«Счастлива стать частью команды Плющенко», — написала Ильиных на своей странице в "Инстаграме".
О том, что Ильиных присоединится к академии Плющенко, стало известно вчера, 8 августа. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
Елена Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко»
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