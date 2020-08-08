Елена Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к работе в его академии приступила олимпийская чемпионка Елена Ильиных. На Играх в Сочи Ильиных завоевала командное золото вместе с Плющенко, а также в дуэте с Никитой Кацалаповым стала бронзовым призёром в танцах на льду.
«Очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко»!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Ильиных вместе с танцовщиком Сергеем Полуниным воспитывает полугодовалого сына по имени Мир. Фигуристка будет принимать участие в телевизионном шоу «Ледниковый период».
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