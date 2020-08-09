Исполнительный директор СБР: попробовал бы раскрутить Кубок России взамен серии Гран-при

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак на примере фигурного катания рассказал, как вывести внутрироссийские турниры на топ-уровень. Этапы Гран-при в сезоне-2020/2021 станут по сути национальными соревнованиями.

«Допускать, чтобы у российских фигуристов образовался год простоя, с моей точки зрения, было бы совершенно неправильно и обидно. А отсутствие в календаре таких стартов, как полноценная серия Гран-при, — это именно простой. Значит, нужно срочно думать, что предложить взамен. Я бы, например, как альтернативу попробовал раскрутить Кубок России. Тем более в фигурном катании, если не ошибаюсь, в трёх дисциплинах из четырёх внутрироссийская конкуренция такова, что это, по сути, и есть уровень Гран-при.

Было бы логично хотя бы постараться не потерять спонсоров, а в идеале — подтянуть новых, заинтересовать их. Сейчас очень сложно найти деньги. Нужно, как мне кажется, ориентироваться не только на федеральный уровень, но прежде всего на местный. А для этого хорошо бы проводить этапы в крупных городах, причём в том же формате, что большие чемпионаты, с показательными выступлениями. Публика это любит.

Но почему не продумать формат, когда все спортсмены приезжают к месту соревнований единым десантом? Вместе принимают участие в каких-то благотворительных акциях, ходят по музеям, ездят на экскурсии? То есть идея в том, чтобы соединить спорт с некой социальной программой. Подобные истории с удовольствием освещает и раскручивает пресса. Помимо этого, можно устраивать неформальные пресс-конференции, автограф-сессии, силами атлетов и тренеров проводить мастер-классы для местной детворы», — приводит слова Пака RT.