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Урманов: Туктамышева, Медведева и Загитова не выключались из борьбы за медали

Урманов: Туктамышева, Медведева и Загитова не выключались из борьбы за медали
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов считает, что чемпионки мира разных лет Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева по-прежнему способны бороться за высокие места на крупных турнирах.

«На мой взгляд, Туктамышева, Медведева и Загитова не выключались из борьбы за медали самых главных стартов сезона. Тут нет никаких сомнений. Если бы вы задали такой вопрос Татьяне Анатольевне Тарасовой, она бы сказала вам пару ласковых», — приводят слова Урманова «Известия».

В минувшем сезоне впервые на взрослых турнирах выступали Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Оказать им достойную конкуренцию Туктамышева, Медведева и Загитова не смогли. Но пандемия коронавируса и перерыв в тренировках внесли свои коррективы и уравняли шансы фигуристок.

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