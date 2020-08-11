Татьяна Волосожар рассказала, кто станет её партнёром в шоу «Ледниковый период»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, кто будет её партнёром в шоу «Ледниковый период».

«Пора раскрыть карты, а то версий стало слишком много.



Актёр театра и кино Евгений Пронин — мой партнёр на проекте «Ледниковый период». Прошу любить, жаловать и поддерживать.

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Без вашей поддержки на проекте нам не обойтись! Вы ведь будете смотреть?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".

Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).