Татьяна Волосожар рассказала, кто станет её партнёром в шоу «Ледниковый период»
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, кто будет её партнёром в шоу «Ледниковый период».
«Пора раскрыть карты, а то версий стало слишком много.
Актёр театра и кино Евгений Пронин — мой партнёр на проекте «Ледниковый период». Прошу любить, жаловать и поддерживать.
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Без вашей поддержки на проекте нам не обойтись! Вы ведь будете смотреть?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".
Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).
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