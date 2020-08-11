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«Собаки лают, а караван-то как идёт». Рудковская показала, как сын тренирует прыжки

«Собаки лают, а караван-то как идёт». Рудковская показала, как сын тренирует прыжки
Фигурное катание 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с тренировки их 7-летнего сына Саши в академии «Ангелы Плющенко».

«Наш Санечка прошёлся по двойным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменой пяти позиций! Я всегда говорю: „Пусть собаки лают, а караван-то как идёт“. Главное чтобы было здоровье, поддержка родителей и вера в него!» — написала Рудковская.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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