Алина Загитова: в эти непростые времена мы должны быть едины, вместе мы гораздо сильнее

Российская фигуристка Алина Загитова призвала россиян заниматься спортом и быть едиными во время пандемии коронавируса.

«Спорт объединяет миллионы людей по всему миру и играет решающую роль в качестве объединяющей силы. В эти непростые времена мы должны быть едины, потому что знаем, что вместе мы гораздо сильнее. Будьте здоровы и занимайтесь спортом», — написала Загитова в своём «инстаграме», опубликовав новое фото.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров 2017 года.

Минувший сезон в фигурном катании завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.