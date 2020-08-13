Анастасия Тараканова: меня не покидает мечта оставить след в истории фигурного катания

16-летняя российская фигуристка Анастасия Тараканова поделилась планами на будущее.

«Работа с наследием — это часть моей профессиональной деятельности.

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Я, как и прежде, обещаю сделать всё от меня зависящее, чтобы порадовать вас своими новыми программами. Меня никогда не покидает мечта оставить свой след в истории фигурного катания. Сделать что-то значительное, чтобы стать примером для будущих поколений фигуристов.

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Я знаю, что на моём пути будет ещё много трудностей, но сегодня я как никогда воодушевлена и смело смотрю в будущее», — написала Тараканова на своей странице в "Инстаграме".

Анастасия Тараканова — бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В настоящее время спортсменка тренируется под руководством Светланы Пановой.