Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Анастасия Тараканова: меня не покидает мечта оставить след в истории фигурного катания

Анастасия Тараканова: меня не покидает мечта оставить след в истории фигурного катания
Фигурное катание 0

16-летняя российская фигуристка Анастасия Тараканова поделилась планами на будущее.

«Работа с наследием — это часть моей профессиональной деятельности.

Я, как и прежде, обещаю сделать всё от меня зависящее, чтобы порадовать вас своими новыми программами. Меня никогда не покидает мечта оставить свой след в истории фигурного катания. Сделать что-то значительное, чтобы стать примером для будущих поколений фигуристов.

Я знаю, что на моём пути будет ещё много трудностей, но сегодня я как никогда воодушевлена и смело смотрю в будущее», — написала Тараканова на своей странице в "Инстаграме".

Анастасия Тараканова — бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В настоящее время спортсменка тренируется под руководством Светланы Пановой.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020