Траньков: если Валиева готова выступать на взрослых турнирах, некий уайлд-кард возможен

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал ситуацию с 14-летней Камилой Валиевой. Вчера, 12 августа, стало известно, что Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров.

«Если Валиева готова выступать на взрослых турнирах, есть желание у тренерского штаба и федерации, то почему нет? Камила является чемпионкой среди юниоров. Некий уайлд-кард здесь возможен. Наверное, выступление Валиевой на российских турнирах — вполне адекватное решение. У Камилы есть техническая база, она обладает четвертными прыжками. Чем раньше начать тренироваться, тем впоследствии будет легче», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.