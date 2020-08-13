Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Жулин: хорошо, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех

Жулин: хорошо, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех
Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о 14-летней российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Конечно, будет уместно, если Валиева начнёт выступать на взрослых турнирах. Она очень хорошо катается. У нас так Сотникова в 13 лет выигрывала чемпионат России. Шансы Валиевой среди лучших фигуристок России? Огромные. Просто на международных турнирах нельзя выступать до 15 лет. Это правильно, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вчера, 12 августа, стало известно, что Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров.

14-летняя Валиева может начать выступления на взрослых турнирах
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020