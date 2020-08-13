Жулин: хорошо, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о 14-летней российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Конечно, будет уместно, если Валиева начнёт выступать на взрослых турнирах. Она очень хорошо катается. У нас так Сотникова в 13 лет выигрывала чемпионат России. Шансы Валиевой среди лучших фигуристок России? Огромные. Просто на международных турнирах нельзя выступать до 15 лет. Это правильно, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вчера, 12 августа, стало известно, что Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, а не на аналогичном мероприятии с участием юниоров.