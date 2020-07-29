Ирина Слуцкая рассказала, как во время выступления на ЧМ в Канаде у неё выключилась музыка

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как в 2001 году на чемпионате мира в Канаде во время выступления у неё выключилась музыка.

«В 2001 году на чемпионате мира в Канаде я вышла, подготовилась и начала движение. Но вдруг у меня выключилась музыка. Такое бывает крайне редко, но вот случилось.

Это очень тяжело. Ты настраиваешься морально, готовишься к выходу, сосредотачиваешься, собираешь свою волю в кулак. И тут раз! И всё обрывается! Сказать, что я переволновалась, — это ничего не сказать. Но я понимала, что нужно бороться до конца. Если я не выполню сейчас элемент, то улечу очень и очень далеко. Потому что это ЧМ. Потому что это Канада. Потому что это другой континент, где все против нас.

Я подошла к рефери, так обычно делают. Он сказал: «Все окей, продолжай». Мне потребовалось немного времени подсобраться. Я не стала подъезжать к Жанне Фёдоровне Громовой, потому что я видела её краем глаза — она была не в состоянии. Её лицо было белым как полотно.

На самом ЧМ, кстати, я была единственной, у кого встала музыка. Музыка в те года была на компакт-дисках. Остаётся думать, что же это было? Случайность или нет?

Несмотря на неполадки, я откатала прекрасно и короткую, и произвольную программы. Это должен был быть победный ЧМ. Но, к сожалению, вперёд Мишель Кванн меня не пустили. А в будущем меня ждало много побед. Эта история ещё раз говорит о том, что нужно концентрироваться, собираться и не отступать от своих целей», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».