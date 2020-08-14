Алина Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей

Российская фигуристка Алина Загитова может отдать за обучение в вузе более 1,3 млн рублей.
Стоимость обучения по программе «Продюсирование и культурная политика» на факультете журналистики, куда собирается поступать Загитова, составляет 330 тыс. рублей в год, сообщается на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Таким образом, четыре года обучения на бакалавриате обойдутся спортсменке в 1,32 млн рублей.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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