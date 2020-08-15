Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мыслями о выборе Алиной Загитовой будущей профессии. 18-летняя фигуристка подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки. Журналистика — очень интересная профессия. С нуля в неё не войдёшь. В жизни это очень пригодится. Хорошее владение языком, грамотность. Ты просто можешь стать интересным собеседником. Это здорово и интересно.
Совмещать учебу и тренировки сложно. Вспоминаю обычную школу — везде надо проводить время. После физического труда очень трудно заниматься умственным", — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 августа 2020
-
12:43
-
12:36
- 14 августа 2020
-
21:56
-
21:49
-
21:40
-
16:22
-
15:17
-
14:04
-
13:49
-
11:50
-
10:13
- 13 августа 2020
-
22:00
-
20:08
-
18:41
-
16:53
-
16:15
-
13:58
-
12:44
-
12:05
-
10:46
-
10:39
-
09:45
- 12 августа 2020
-
20:22
-
15:19
-
14:39
-
12:34
-
12:20
-
11:31
-
11:26
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53