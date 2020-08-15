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Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики

Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики
Фигурное катание / Гран-при 0

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мыслями о выборе Алиной Загитовой будущей профессии. 18-летняя фигуристка подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки. Журналистика — очень интересная профессия. С нуля в неё не войдёшь. В жизни это очень пригодится. Хорошее владение языком, грамотность. Ты просто можешь стать интересным собеседником. Это здорово и интересно.

Совмещать учебу и тренировки сложно. Вспоминаю обычную школу — везде надо проводить время. После физического труда очень трудно заниматься умственным", — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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