Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мыслями о выборе Алиной Загитовой будущей профессии. 18-летняя фигуристка подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.



«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки. Журналистика — очень интересная профессия. С нуля в неё не войдёшь. В жизни это очень пригодится. Хорошее владение языком, грамотность. Ты просто можешь стать интересным собеседником. Это здорово и интересно.

Совмещать учебу и тренировки сложно. Вспоминаю обычную школу — везде надо проводить время. После физического труда очень трудно заниматься умственным", — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.