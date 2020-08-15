Губерниев: восхищаюсь стремлением Загитовой учиться, но хочу её ещё увидеть на льду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о выборе Алиной Загитовой будущей профессии. Напомним, 18-летняя фигуристка подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.



«Спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет учиться этому. Всему нужно учиться. Тот факт, что Алина собралась учиться, говорит о том, что она максимально серьёзно подходит к будущей жизни. Желаю ей удачи. Это здорово, она будет развиваться.



Когда приходил на телевидение, я выиграл конкурс, до этого много тренировался, учился. Могу просто восхититься стремлением Загитовой. Но, прежде чем она станет ведущей программы «Время», хочу ещё увидеть её на льду. Она хорошая спортсменка и ещё не до конца реализовалась в спорте», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики