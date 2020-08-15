Тарасова: если бы оказалась на месте Тутберидзе, у меня тоже было бы желание обыграть всех

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе фигуристок из группы Этери Тутберидзе. От Тутберидзе ушли Александра Трусова и Алёна Косторная. Обе спортсменки будут тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Если бы сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных. Другой вопрос, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену. Он должен максимально хорошо выполнить задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе. Сделает это, значит, будет иметь шанс выступать дальше», — приводит слова Тарасовой «RT на русском».

Причины перехода фигуристок до сих пор не известны. Но Плющенко говорил, что фигуристки сами проявляли инициативу.