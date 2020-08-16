Самодурова показала новый яркий цвет волос. Ягудин оценил
Российская фигуристка Софья Самодурова на своей странице в "Инстаграме" опубликовала новую фотографию. Спортсменка сменила образ, перекрасив волосы в красный цвет.
«Новый образ», — написала Самодурова.
Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил новую причёску фигуристки и прокомментировал снимок: «Ух ты! Клёво, кстати».
18-летняя Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при Кубок Ростелеком (2018).
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.
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