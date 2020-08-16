Российский фигурист из группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов пропустит юниорские прокаты сборной России из-за травмы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

Контрольные прокаты юниорской сборной России пройдут 18 и 19 августа.

15-летний Даниил Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2020), бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров, двукратный чемпион России среди юниоров.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.

Ранее стало известно, что 14-летняя российская фигуристка Камила Валиева также пропустит юниорские прокаты и выступит на контрольных прокатах основной сборной России в сентябре.