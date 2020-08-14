14-летняя Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной сборной России
14-летняя российская фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах основной сборной России в сентябре, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», — приводит слова Когана ТАСС.
Изначально Валиева должна была выступать на юниорских прокатах, которые пройдут 18 и 19 августа.
Валиева является чемпионкой России и мира среди юниоров. В прошлом сезоне Камила стала победительницей финала юниорского Гран-при.
Контрольные прокаты основной сборной России состоятся 12-13 сентября.
Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что выступление Валиевой на взрослых турнирах будет уместным.
Жулин: правильно, если Валиева выступит на взрослых турнирах. Она катается лучше всех
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