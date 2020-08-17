Турниры по фигурному катанию в Санкт-Петербурге отменены до 1 января, сообщила председатель комиссии спортсменов федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Алёна Леонова.
«Соревнования в Санкт-Петербурге до 1 января отменены. При этом рассматривается вариант с проведением мемориала Панина-Коломенкина, но с допуском спортсменов не моложе 18 лет. По всей видимости, если это произойдёт, соревнования удастся провести лишь в разряде мастеров спорта. По-моему, в Санкт-Петербурге в этой категории набирается 11 мальчиков и 8 девочек.
Планируется устраивать закрытые прокаты. Это не соревнования, а тренировочные прокаты для специалистов. Там, видимо, смогут прокатывать программы и юниоры. Что касается Кубка Санкт-Петербурга, то, может быть, оставят первые два этапа только для спортсменов старше 18 лет. Контрольные прокаты 26-28 августа состоятся», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».
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