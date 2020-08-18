Жулин — о ЧР-2021: на месте ФФККР сделал бы исключение для Медведевой. Ситуация непонятная

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию вокруг участия Евгении Медведевой в чемпионате России 2021 года. На турнире смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России.

«Что касается Евгении Медведевой, то ей надо участвовать в двух этапах. Может, федерация пойдёт на какие-то исключения из правил. Я бы на их месте сделал терапевтические исключения. Ситуация очень непонятная. Что касается подготовки без тренера, то, конечно, свой тренер — это свой тренер, у всех же разные подходы.



Всё скомкано и непонятно. Посмотрите, что творится в Лиге чемпионов: «Барселона» проиграла 2:8. Подготовка сейчас у всех странная. Я бы вообще этот сезон не рассматривал как нормальный, скорее, он аномальный. Всем хочется спокойствия и понимания. Сейчас же каждый день как на вулкане, в ожидании ещё каких-то новостей. Давайте будем радоваться тому, что есть соревнования, и не загадывать, что будет дальше", — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.