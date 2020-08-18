Бестемьянова: федерация не будет спешить с Кубком России только ради Медведевой

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала ситуацию с чемпионатом России 2021 года. На нём смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России.

«Евгенией Медведевой занимается замечательный, фантастический тренер — Татьяна Анатольевна Тарасова. Женя работает под руководством одного из самых успешных тренеров — Брайана Орсера. Наверное, они решат, как лучше быть. Я приму любое их решение. Желаю Жене удач и успехов.



Федерация точно не будет спешить с этапами только ради Жени. Наверняка они будут растянуты на всю осень. Это абсолютно неудобно. Сейчас всё должно быть сделано для удобства спортсменов. Никто не будет загонять в какие-то рамки. Пандемия — не их вина», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.