Бестемьянова: федерация не будет спешить с Кубком России только ради Медведевой

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала ситуацию с чемпионатом России 2021 года. На нём смогут выступить только фигуристы, принявшие участие в двух этапах Кубка России.
«Евгенией Медведевой занимается замечательный, фантастический тренер — Татьяна Анатольевна Тарасова. Женя работает под руководством одного из самых успешных тренеров — Брайана Орсера. Наверное, они решат, как лучше быть. Я приму любое их решение. Желаю Жене удач и успехов.
Федерация точно не будет спешить с этапами только ради Жени. Наверняка они будут растянуты на всю осень. Это абсолютно неудобно. Сейчас всё должно быть сделано для удобства спортсменов. Никто не будет загонять в какие-то рамки. Пандемия — не их вина», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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