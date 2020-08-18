Ильиных и Топалов готовятся к шоу «Ледниковый период». Видео

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к участию в шоу «Ледниковый период».

«На первом видео Владислав Михайлович учит меня кататься, чувствовать друг друга и попадать в тайминг. На втором уже практически удовлетворён результатом моих трудов. А если без шуток, то всё в кайф и на максимальном комфорте», — написала Ильиных.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.