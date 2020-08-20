Тарасова: не исключаю, что Медведева захочет выступить на ранних стадиях Кубка России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не исключила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева выступит на этапах Кубка России. В настоящее время фигуристка тренируется в России, а её наставник Брайан Орсер находится в Канаде. С Медведевой работает Тарасова.
«Я пока не знаю, к какому решению придёт Брайан Орсер, но высказывать свои пожелания на этот счёт будет, разумеется, он. Брайан видит все наши тренировки, мы постоянно находимся на связи. В тренировках Женя уже делает полные прокаты обеих программ — и короткой, и произвольной. Не исключаю, что в Кубке России она захочет выступить на ранних этапах, с тем чтобы сразу после них поехать тренироваться в Канаду, если будет такая возможность. Но мы пока об этом не говорили. Продолжаем кататься и готовиться к предсезонным прокатам», — цитирует Тарасову «RT на русском».
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