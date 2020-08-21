Бывший фигурист Энберт выступит в «Ледниковом периоде» со звездой «Кухни» и «Ералаша»

Бывший фигурист Александр Энберт примет участие в съёмках нового сезона телевизионного шоу «Лендиновый период». Его партнёршей станет актриса Ольга Кузьмина. Об этом сообщила в «Инстаграме» жена Энберта Алеси.



«Ребята уже вовсю работают над новыми программами и элементами, а мы будем болеть и поддерживать, ведь до старта проекта осталось совсем немного», — подписала совместное фото Алеся.

Ольга Кузьмина известна по съёмкам в телесериалах «Кухня», «Отель Элеон» и юмористическом киножурнале «Ералаш».



Энберт, выступавший в паре с Натальей Забияко, является обладателем серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира – 2019, командного чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы – 2018. О завершении карьеры дуэт объявил в конце февраля, причиной такого решения стала травма Энберта.