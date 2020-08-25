Фото: Елена Ильиных и Влад Топалов готовятся к шоу «Ледниковый период»
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» показала, как вместе с певцом Владом Топаловым готовится к участию в шоу «Ледниковый период».
«Боевой настрой и новая рабочая неделя на «Ледниковом периоде», — написала фигуристка.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019-го появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
Елена Ильиных показала нежные чёрно-белые фото с возлюбленным
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