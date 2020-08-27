Илья Авербух рассказал, сколько стоят занятия в его школе

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько нужно заплатить за занятия в его школе.

«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания. Мы ждём на обучение фигуристов от 4 до 14 лет. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки.

Базовый:

Занятия 2 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка.

Стоимость: 20 000 рублей в месяц.

Продвинутый:

Занятия 3 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка + хореография

Стоимость: 25 000 рублей в месяц.

Прокат коньков и защитной амуниции на время занятий бесплатный», — написал он в своём «инстаграме».