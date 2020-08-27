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Илья Авербух рассказал, сколько стоят занятия в его школе

Илья Авербух рассказал, сколько стоят занятия в его школе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько нужно заплатить за занятия в его школе.

«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания. Мы ждём на обучение фигуристов от 4 до 14 лет. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки.

Базовый:
Занятия 2 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка.
Стоимость: 20 000 рублей в месяц.

Продвинутый:
Занятия 3 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка + хореография
Стоимость: 25 000 рублей в месяц.

Прокат коньков и защитной амуниции на время занятий бесплатный», — написал он в своём «инстаграме».

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