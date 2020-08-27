Илья Авербух рассказал, сколько стоят занятия в его школе

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, сколько нужно заплатить за занятия в его школе.
«Друзья, поделюсь подробностями обучения в своей школе фигурного катания. Мы ждём на обучение фигуристов от 4 до 14 лет. Для эффективных тренировок мы разработали два пакета: базовый и продвинутый. Обе программы подойдут для детей с любым уровнем подготовки.
Базовый:
Занятия 2 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка.
Стоимость: 20 000 рублей в месяц.
Продвинутый:
Занятия 3 раза в неделю: лёд + общая и специальная физическая подготовка + хореография
Стоимость: 25 000 рублей в месяц.
Прокат коньков и защитной амуниции на время занятий бесплатный», — написал он в своём «инстаграме».
- 27 августа 2020
-
11:40
-
11:24
-
10:18
- 26 августа 2020
-
23:28
-
19:07
-
14:15
-
09:41
-
00:38
- 25 августа 2020
-
23:12
-
20:45
-
17:35
-
17:10
-
16:31
-
14:37
-
12:39
-
12:19
-
11:41
-
10:00
- 24 августа 2020
-
21:38
-
18:06
-
17:50
-
16:42
-
12:44
-
12:22
-
11:41
-
10:37
-
10:17
-
09:40
- 23 августа 2020
-
21:13
-
19:40
-
18:58
-
17:57
-
11:25
- 22 августа 2020
-
15:24
-
14:14