«С этой толерантностью Америка довела себя до гражданской войны». Жулин — о протестах

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал протесты в США после инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в штате Висконсин.
На фоне ранения Блэйка многие спортсмены в США выступили за остановку сезона в североамериканских лигах. Вчера, 26 августа, не состоялись матчи плей-офф НБА; в НХЛ также рассматривают возможность приостановки игр за Кубок Стэнли.
«Это похоже на гражданскую войну! Всё очень плохо! С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны. Не должно быть, конечно, таких перегибов. Я не расист, но такого не должно быть. А то происходит, что чёрные совершенно спокойно могут плюнуть в полицейского.
Мне кажется, им надо разобраться в этой ситуации. Почему ещё должны отменять соревнования? Если человек был убит, то нужно разобраться, как это произошло. Но все вот эти протесты… Любая революция до добра не доводит! А началось с того, что сносили памятники и говорили, что Иисус был чёрным.
Мне жалко американцев и то, что президент никак не может повлиять на эту ситуацию! Как я понимаю, у них каждый мэр может принимать собственное решение. Проблема в том, что сейчас полицейские не имеют никакой власти. А разгулявшиеся люди могут делать всё, что хотят. Это не доведёт до добра», — цитирует Жулина Sport24.
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