Татьяна Волосожар назвала три любимых и нелюбимых продукта

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, рассказала о кулинарных предпочтениях.



«Поговорим о вкусах? Напишите топ-3 ваших любимых блюд, и 3 блюда/продукта, которые вы терпеть не можете.

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У меня это чай/кофе (да, это тоже еда. Всё, что не вода, — еда), макароны, (готова есть их всегда и везде) и десерты (круассаны, тортики, эклеры и т.д).

Углеводы — моё топлив. По мне, наверное, не скажешь, но я на них буквально живу.



Теперь о нелюбимых: чернослив, варёная морковка (хотя в супе могу съесть, если её немного, но отдельно ни за что) и селёдка", — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».



Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).