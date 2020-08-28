Евгений Плющенко впервые показал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показан его контрольный прокат перед зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko.

Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал. Приятного просмотра», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Напомним, победу на предолимпийском чемпионате России одержал Максим Ковтун, но по результатам контрольных прокатов было принято решение отдать единственную квоту России в мужском одиночном катании не ему, а Плющенко.