Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгений Плющенко впервые показал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи

Евгений Плющенко впервые показал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показан его контрольный прокат перед зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko.

Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленный материал. Приятного просмотра», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Напомним, победу на предолимпийском чемпионате России одержал Максим Ковтун, но по результатам контрольных прокатов было принято решение отдать единственную квоту России в мужском одиночном катании не ему, а Плющенко.

«Только никому, тс-с-с». Плющенко оценил шутку о переходе Месси в его академию
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020